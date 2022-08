A la Une . Alterneo : Pour dénoncer les violences, les chauffeurs cessent de travailler

En raison des nombreux actes de violence dont ils font l’objet, les chauffeurs de bus du réseau Alterneo ont décidé d’arrêter de travailler ce jeudi entre 11h et 14h. Une opération de contrôle avec la CIVIS et les forces de l’ordre est prévue dans l’après-midi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 11:51

Que ce soit au Tampon , à Saint-Louis ou même à Petite-Île , les cas de violences contre les bus du réseau Alterneo se multiplient depuis plusieurs mois. Une situation qui pousse les conducteurs à cesser le travail ce jeudi durant quelques heures. Depuis la fin de l’année 2021, c’est 10 faits d’agressions qui ont été enregistrés.



Une augmentation de ces actes violents qui inquiète le personnel de la société pour eux-mêmes mais également pour les 20.000 passagers utilisant le réseau quotidiennement. C’est pourquoi les conducteurs ont décidé de marquer leur colère ce jeudi.

Les conducteurs de bus ont donc cessé de travailler à partir de 11h jusqu’à 14h. Vers midi, les collaborateurs vont rencontrer les clients aux gares de Saint-Pierre (marché couvert) et de Saint-Louis. À 16h, une opération de contrôle va avoir lieu en présence des forces de l’ordre et du représentant de la CIVIS.



Gaëtan Dumuids