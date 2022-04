A la Une . Alternéo : 63 verbalisations, un contrôleur agressé

L'ensemble des services de transport public et les forces de l'ordre ont organisé une opération de prévention et de contrôle sur tous les réseaux de bus de l'île ce vendredi. Un agent d'Alternéo a été agressé. Par NP - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 17:07

Le communiqué :



Grâce à la mobilisation collective de tous les réseaux de transports publics de La Réunion (Alternéo, Citalis, KarOuest, Estival, CarJaune et Carsud), une opération de grande ampleur mobilisant plus de 100 agents a été organisée ce jour sur le réseau Alternéo.



Ces agents, appuyés par les forces de l’ordre (Police Nationale, Polices Municipales, Douanes et Gendarmerie), ont procédé de 10h à 14h au contrôle de 2700 voyageurs, soit 20% de la clientèle du jour. 63 fraudeurs ont ainsi été verbalisés.





À noter que malgré ce déploiement en force, un des agents présents sur l’opération a subi une agression, l’auteur des faits ayant été immédiatement interpellé. La Direction du réseau Alternéo et tous ses collègues témoignent à la victime soutien et sympathie.



Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude et le sentiment d’insécurité, illustre le réel partenariat qui existe entre les différents réseaux de l’île et les forces de l’ordre pour améliorer la sécurité dans les réseaux de bus.