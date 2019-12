Alternéo, 2 nouvelles lignes Littoral

Les + pour les voyageurs

A partir du jeudi 5 décembre 2019 le réseau Alternéo évolue avec deux nouvelles lignes LITTORAL. Deux lignes pour un meilleur service et une meilleure régularité.1. une ligne depuis L'Etang-Salé - Roche Carangue jusqu'au Marché Couvert de Saint-Pierre - Pôle d'échanges2. une ligne depuis Petite-Île jusqu'à La Gare de Saint-LouisPlus de régularité, des horaires et des temps de trajets fiables, plus de bus sur les tronçons les plus fréquentés et toujours la possibilité de faire la totalité du trajet, avec une correspondance assurée.