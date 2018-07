Alternative Transport Réunion demande l'abandon du projet de digue de la NRL

L'association Alternative Transport Réunion( ATR-Fnaut) tenait ce jour une conférence de presse devant la mairie de Saint-Leu, à l'occasion de la fin de l'enquête publique relative à la carrière de Bois-Blanc. Les membres de l'association ont rendu un avis, après maintes hésitations — selon leurs propres termes. Ils s'interrogent sur la légalité même de la tenue de l'enquête, le schéma départemental des carrières ayant été annulé par la cour d'appel de Bordeaux.



Si ATR-Fnaut admet que le préfet peut légalement prescrire l'enquête publique, elle estime néanmoins que la décision même d'ouvrir la carrière serait susceptible d'un recours, car l'annonce légale de l'enquête publique fait référence à des documents rendus caducs par la décision de la cour d'appel de Bordeaux. "L'annonce légale de la prescription d'enquête publique est sujette à un vice de fonds, qui entraine pour l'enquête publique un vice de forme", affirme le porte-parole de l'association, François Payet.



L'association est déterminée à empêcher l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc, qui, selon elle, serait une catastrophe environnementale et entrainerait un trafic de camions insoutenable (80 camions par jour, qui rouleraient à 60 km/h et s'insèreraient dangereusement sur la route des tamarins, estime l'association).



Selon ATR-Fnaut, c'est tout le projet de la NRL qu'il faut revoir. Les besoins en matériaux, affirme l'association, auraient été largement sous-estimés par le maître d'oeuvre : ce seraient 11 millions de tonnes de roches qui manqueraient au total. Pour éviter la catastrophe écologique, les risques pour la population et le pillage des roches, l'association propose un projet alternatif de NRL, qui consisterait en la construction d'une digue plus proche de la falaise, économisant ainsi 90% des matériaux nécessaires au projet de digue actuel.



ATR-Fnaut a donc ce jour contribué à l'enquête publique, rendant évidemment un avis négatif. De surcroît, l'association se réserve le droit de déposer un recours contre une éventuelle décision d'ouverture de la carrière.