Courrier des lecteurs Alternance gauche/droite, explication.

Par François-Michel Maugis - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 17:14





Pour le reste, et dans la mesure ou le pouvoir ne peut pas faire grand-chose sans l’accord, l’appui ou la complicité des puissances financières de ce Monde (dixit Mitterrand) on peut également dire que la plupart des dirigeants politiques, de droite comme de gauche, ne sont que des marionnettes. Là est probablement la raison pour laquelle tout converge dans l’intérêt de ces puissances financières. J’en veux pour preuve l’irrémédiable descente aux enfers des politiques sociales et ses conséquences, la croissance tout aussi irrémédiable, des inégalités, un peu partout dans le Monde.



Alors, aller voter ? Oui pour la promenade. Oui pour ceux qui croient encore aux miracles. Mais on comprend fort bien le bon sens populaire qui se désintéresse de plus en plus des élections. Doit-on s’en réjouir ? Certainement pas, tant ce glissement de la politique signe le déclin de la démocratie et surtout le déclin de l’humanisme.



Que serait en effet une humanité qui ne respecterait plus les êtres humains ?



François-Michel MAUGIS

