Altercation mortelle pour une place de parking: L'auteur du coup de poing déféré

Un jeune homme de 26 ans est présenté ce vendredi matin au palais de justice de Saint-Denis. Mercredi dernier, il a asséné un coup de poing à un homme qui avait eu le malheur de se garer sur la place de parking habituelle de la famille à Saint-André.



L'altercation s'est produite rue des Quatre épices dans le quartier de la Cressonnière. Il est environ 15H lorsque deux hommes, l'un de 51 ans habitant le quartier, et un ouvrier de 58 ans travaillant sur un chantier voisin, haussent la voix. L'objet du litige : une banale place de parking que l'ouvrier aurait prise...



Les deux quinquagénaires sont rejoints par le fils de l'homme de 51 ans. Il se mêle à l'altercation en assénant un coup de poing à l'ouvrier. Lequel tombe lourdement sur le trottoir. Sa tête prend le choc, il décédera durant la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital.



Le père et le fils se retrouvent en garde à vue mais le premier est vite disculpé grâce aux témoignages. Son fils a lui été entendu pendant plus de 24 heures dans les locaux du commissariat de police de Saint-André.



Le véhicule de police le transportant est arrivé peu avant 9H au tribunal de Champ fleuri. Le jeune père de famille de 26 ans pourrait être mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.