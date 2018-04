Alpes Maritimes: Des parents refusent qu'un collège porte le nom d'Arnaud Beltrame

Un collectif de parents d’élèves du Val-de-Siagne à Pégomas (Alpes-Maritimes) a refusé que le département des Alpes Maritimes baptise un nouveau collège qui doit ouvrir dans un mois du nom d'Arnaud Beltrame, le gendarme décédé dans l’attentat de Trèbes il y a tout juste un mois. "Au-delà de l’émotion que l’acte de sacrifice de ce gendarme suscite, le collège de Pégomas, avec cette identité, devient potentiellement une cible à des attaques criminelles", s’inquiète ce collectif de parents, qui a demandé une réunion avec le conseil départemental pour lui faire part de ses inquiétudes, rapporte Nice-Matin.



"Les enfants de 10 à 14 ans ont le droit d’étudier et de grandir sans ce poids permanent sur les épaules. L’Histoire compte beaucoup d’autres héros reconnus comme des modèles possibles pour la jeunesse. Le nom d’un établissement scolaire ne doit pas être choisi dans l’immédiateté de l’émotion et de l’actualité. Nous souhaiterions que le nom de "collège Rosa Centifolia" ou "collège Rose de mai" puisse faire l’objet d’une étude".



Quelques jours après l’attentat de Trèbes, où le gendarme Arnaud Beltrame avait donné sa vie pour sauver une femme prise en otage dans le Super-U par le terroriste Radouane Lakdim, le président des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy, avait annoncé officiellement la nouvelle : "En plein accord avec le Recteur d’Académie et le maire de Pégomas, nous avons réaffirmé la volonté de voir cet établissement prendre le nom d’Arnaud Beltrame. Pour honorer un héros de la Nation et inspirer la jeunesse azuréenne".

Il n’a pour l’instant pas réagi à la demande du collectif de parents d’élèves.