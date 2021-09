Alors que d'autres se cachent, Huguette Bello lé toujours là

L’interpellation de la présidente de la Région à Saint-Paul nous confirme une tradition bien connue à la Réunion, aussitôt élus nos politiques disparaissent. Depuis le soir du 27 juin, ils sont aux abonnés absents, le téléphone un seul message "La boîte vocale de votre correspondant est pleine. Vous ne pouvez pas déposer de message. Nous sommes désolés".



Oui nous aussi on est désolé surtout le peu de gens qui votent encore, de voir le manque de courage de ces élus qui se cachent pour ne pas affronter les manifestants, pour ne pas recevoir les gens après toutes les promesses.



Une majorité d’entre eux réélus ont regagné leurs mondes, les nouveaux qui après les avoir critiqué pendant des années, les ont rejoints, dans quelques mois pour les législatives on les reverra.



Notre département ne compte pas moins de 7 députés ; 4 sénateurs ; 2 députés européens ; un conseil régional de 45 élus ; un conseil départemental de 50 conseillers ; 24 maires et ses 811 conseillers/adjoints ; 218 conseillers communautaires… OU SONT-ILS ?



Conséquence de ces disparitions, les quelques élus dont fait partie Huguette BELLO, qui n’ont pas changé leurs habitudes, faisant toujours leurs courses sur les marchés, sans garde du corps ni chauffeurs, sont alors à chaque fois interpellés publiquement, faute de rencontrer les autres.



C’est ce qui s’est encore passé samedi à Saint-Paul, Huguette BELLO a encore été interpellée par les manifestants, pourtant elle s’est déjà prononcée sur cette crise sanitaire.



Dès les premières manifestations, elle a demandé à Karine LEBON de recevoir une délégation à Saint Paul.



A sa prise de fonction à la région, lors de la première assemblée du 20 juillet 2021, elle s’est positionnée, je cite…



« Nous sommes contre le Pass Sanitaire. Nous devons éviter de diviser le pays. Nous avons un devoir de responsabilité et d’unité. Plus nous serons nombreux à être vaccinés, plus vite nous reprendrons une vie normale. Je lance donc un appel à l’ensemble de nos concitoyens à se faire vacciner. Je sais que c’est un droit. »



Elle confirme sa prise de position le mercredi 4 août 2021 devant les manifestants rassemblés à la Région, pour leur rappeler son point de vue :

Je suis contre la mise en place du pass sanitaire, appliqué dans les conditions actuelles, mais est pour inciter à la vaccination de la population. IL N’Y A PAS PLUS CLAIRE.



Pourquoi alors à chaque fois l’interpeller sur ce sujet, pour la faire changer d’avis ? Si c’est ça, c’est mal connaître Huguette BELLO.



Le côté positif de cette histoire c’est qu’on voit la vérité, aux mensonges des détracteurs de Mme BELLO pendant la dernière campagne électorale, comme quoi elle allait abandonner Saint-Paul.



Huguette BELLO ne s’est pas éloignée ni abandonné Saint-Paul, plus présent que jamais à l’hôtel de ville comme à la TCO et nombreux sont les Saint-Paulois qui le croisent le samedi ou dimanche dans la rue, à la mairie, sur les marchés, dans la ville et surtout toujours fidèle à l’église pour la messe.



N’ayant plus d'arguments, on critique maintenant ses habilles, sa coiffure, a-t-elle encore le droit de s’habiller et de se coiffer comme elle veut, chez qui elle veut ?

Pour ses détracteurs, il y a une phrase que Madame BELLO ne doit jamais prononcer, au risque de se faire traiter de raciste “Je connais…“ MDR, c’est le nouveau jeu qui remplace ni oui ni non…