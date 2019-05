AlonKozé à Petite-île, Quoi de neuf pour le réseau de bus ?

LA CIVIS et la commune de Petite-île informent et consultent ses administrés sur les nouveautés en terme de déplacements. Le dispositif "AlonKozé" porté par le réseau Alternéo de la CIVIS permet d'ores et déjà d'informer sur les nouveautés et/ou améliorations du réseau de transport à Petite-île dès 2019.N'hésitez pas à vous exprimer lors des réunions publiques :• 22 mai à 9h30 : Manapany les hauts-Casep• 22 mai à 14h00 : Manapany les Bas-école Fleurs de Canne• 23 mai à 9h30 : Centre-Ville-salle des mariages à la mairie• 23 mai à 14h00 : Piton des Goyaves -salle des mariages à la mairie annexe• 29 mai à 9h30 : Ravine du Pont-école BougainvilliersVous pouvez également donner votre avis en ligne :

Accéder au Formulaire.



Votre avis compte ! Votre réseau évolue constamment et il est important d'en discuter ensemble. Donnez votre avis et proposez des idées pour améliorer votre réseau de bus Alternéo.