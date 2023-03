Alon met’ a lonèr lo promié fanm politik la diriz la Rézion ek tout’ bann’ fanm la Réynion

Le 8 mars 2023 journée des droits des Femmes mais aussi de la dignité humaine. Cependant, c’est le même discours que nous répétons et entendons chaque année. Car, chaque jour, partout dans le monde, les Femmes sont confrontées à des discriminations, à des injustices, à des inégalités, subissent des violences et ne sont toujours pas traitées à l’égal des Hommes Mais quand est-ce que les Femmes seront traitées comme les Hommes ?



Ces Femmes revendiquent une fois de plus, leurs droits à égalité, de vivre à l’abri de la discrimination, de la violence, de jouir pleinement des droits fondamentaux…etc, etc.



Cette journée est aussi l’occasion de faire un point sur la situation des Femmes afin d’évaluer le long chemin qui reste à parcourir. C'est aussi une opportunité en ce 8 mars de se questionner de la place de la Femme dans la société, dans les entreprises, en politique, dans la famille... C’est également un moment charnière aussi pour mettre les Femmes à l’honneur.



Magie Sudre à la plus haute marche de la pyramide, il y a 30 ans



Dans ce cadre de la journée internationale des droits Femmes, j’ai choisi de mettre en lumière et à l’honneur, la première Femme réunionnaise madame Margie Sudre, pour avoir gravi en 1993 la pyramide inversée de Moufia, il y a exactement 30 ans. Elle a surtout marqué l’histoire politique de la Réunion avec un parcours de Femme exemplaire et exceptionnel jusqu’au gouvernement, qui pétille de vie aujourd’hui encore, distille le courage au parfum d’humanité.



En effet, Margie Sudre fut la première Femme à la Réunion voire de la France hexagonale à être propulsée présidente du conseil régional de la Réunion dès le premier tour de scrutin du 25 juin 1993 (suite à l’élection annulée de Camille Sudre élu en 1992, devenu inéligible). Son élection a été obtenue grâce à une alliance nouée entre le mouvement Free-DOM avec 13 élus, le Parti communiste réunionnais 9 élus et le groupe du socialiste dissident Gilbert Annette 3 élus.



De son élection à la Présidence à la pyramide de moufia, Magie Sudre est venue du coup, remédier l’insuffisance représentation des Femmes dans la vie politique. Avant même la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. Loi qui ” favorise l’égal accès des Femmes et des Hommes aux mandats électoraux et fonctions électives “.



Première Femme réunionnaise nommée au gouvernement



En 1995, Margie Sudre là encore, a été la première Femme réunionnaise à entrer au gouvernement, nommée secrétaire d'État chargé de la Francophonie dans le premier gouvernement d'Alain Juppé, puis elle est reconduite dans le deuxième gouvernement toujours de Juppé jusqu’en 1997.



Par la suite, elle fut élue au Parlement européen entre 1999 à 2004 où elle présidait notamment la délégation des députés européens UMP.



En fait, en cette Journée des droits des Femmes, qui reste aujourd’hui encore au cœur d’une « actualité brûlante » du fait de la réforme des retraites, qui reste à mon sens, une injustice sociale pénalisante pour les Femmes dont le gouvernement doit absolument la corriger.



Finalement, il apparait évident aujourd’hui encore d’affirmer, tant que l’égalité entre les Hommes et les Femmes ne sera pas atteinte, nous aurons toujours besoin de la célébrer (ONU). Une manière pour moi, de rendre hommage à toutes les Femmes. Lo bann’ fanm i mérit’ in gran réspé, zot’ lé osi in gran sinbol po la Réynion.