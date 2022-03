« Alon Zanfan » : des idées sorties pour les vacances !

Quoi de prévu pendant les vacances de mars ? Le Séchoir, avec le soutien de ses partenaires, organise du 12 au 16 mars, l’opération « Alon Zenfan », à Piton.Au programme plusieurs animations à destination des petits et grands enfants, dès 6 mois !Venez en famille profiter d’un moment agréable. Pas moins de 10 spectacles, du cirque graphique, du théâtre d’objets, du cinéma, … sont donc prévus au Séchoir à Piton, chaque jour, mais aussi des ateliers ludiques et des moments de convivialité.Tous les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 3 ans.Informations et réservation au 0692 04 08 53.Plus d’infos sur www.lesechoir.com Découvrez sans plus tarder le programme pour chaque jour !