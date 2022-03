« Alon Z’en hauts » : des idées sorties pour les vacances !

Habitantes, habitants de Bras Mouton et de l’Etang, sortez vos agendas !Du 12 au 16 mars, le Séchoir avec le soutien de ses partenaires a prévu toute une série de spectacles pour petits et grands.Parallèlement au programme « Alon Zenfan » qui se déroulement au Séchoir à Piton, des spectacles se tiendront à la Maison de quartier de Bras Mouton le 15 mars et à l’école primaire de l’Etang le 16 mars !La Kompani Ibao et la compagnie Karanbolaz ont fait appel aux experts du rakontaz pour vous faire vivre, en créole, les Travaux d’Hercule, réécrits par Sully Andoche et Véronique Insa.Le mythique Hercule devient Kapor, rencontre des personnages plus incroyables les uns que les autres.Chaque jour, deux travaux d’Hercule intitulés « trimaz Kapor » mais aussi un atelier sirandane et un goûter partagé avec l’associaiton Moun.e.L’évènement est gratuit et ouvert à tous. Informations et réservation au 0692 74 08 85. Plus d’infos sur www.lesechoir.com Découvrez sans plus tarder le programme pour chaque jour !