Alon Kozé: Un site web pour apprendre la sexualité aux ados

Le Repère, réseau périnatal, met en ligne un site internet 100% réunionnais qui a pour but d'éduquer et de permettre aux adolescents de tout savoir sur la sexualité et notamment comment se protéger. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 10:05 | Lu 154 fois

Ce site internet mis en place par le Repère et validé par le Rectorat de La Réunion vise à permettre aux adolescents de parler librement de sexualité et d'apporter les réponses aux questions qu'ils se posent.



On y retrouve plus de 100 vidéos sur la puberté, le début des rapports sexuels, la contraception, le droit de dire non, l’identité sexuelle, les IST (infections sexuellement transmissibles), l’IVG (interruption volontaire de grossesse). Des témoignages, des visites médicales, des anecdotes de gramounes et les conseils d'un expert sont aussi en ligne.



"Alon Kozé" à l'Etang-Salé les Hauts



Déroulé de la journée : 5 ateliers d’éducation à la vie sexuelle et affective seront organisés au collège Simon Lucas au cours desquels le site ALON KOZÉ sera présenté. Les ateliers sont organisés tout au long de la journée: 9h à 10h – de 10h à 11h - de 11h à 12h, de 13h30 à 14h30 - de 14h30 à 15h30.