Communiqué "Allons-nous continuer de donner raison aux exploitants en situation illégale sur le DPM ?" Le collectif de défense du DPM réagit à la fin de l'arrêté pris par le maire de Saint-Paul. Voici le communiqué :

Ce mardi 21 août 2018, nous revenons sur l'arrêté du Maire (AM 18080956 du 8 août 2018 - copie jointe) interdisant les manifestations aux abords de la BOBINE et à l'autorisation de faire du bruit jusqu'à 22h00 le jeudi soir pour ce même établissement Cet arrêté a pris fin ce lundi 20 août 2018 à minuit. Comme annoncé, nous interrogeons publiquement le Maire de Saint-Paul et ses élus ainsi que le Sous-préfet de Saint-Paul. La presse est informée de notre démarche, à elle de poser les bonnes questions à qui de droit. En effet, nous sommes en droit de nous poser les bonnes questions : 1/ cet arrêté était-il légal ? Un maire peut-il interdire des manifestations mais surtout peut-il autoriser à un exploitant en totale illégalité sur le DPM de poursuivre son activité et de continuer ses nuisances sonores jusqu'à 22h00. N'aurait-il pas été plus judicieux de suspendre les activités nocturnes le temps de la procédure judiciaire suite au PV de grande voirie. 2/ Aux élus Saint-Paulois, étiez vous au courant de la démarche du Sous-Préfet et du Maire de Saint-Paul ? Penchez-vous du côté des accapareurs en situation illégale ou des citoyens Saint-Paulois à la recherche de l'application des lois et de la protection de notre lagon. 3/ Comment un Maire peut-il affirmer qu'il y a eu jets de galets sans pour autant qu'une enquête vienne le confirmer ? se contente t'il comme les gendarmes de faux témoignages de la part de la Bobine ? comment peut-on accuser d'honnêtes citoyens pour un crime qu'ils n'ont pas commis ? comment caractériser cette faute judiciaire, une accusation sans preuve ? 4/ Chers élus, êtes-vous solidaires de cette mascarade, de cette tentative d'intimidation ? Avez-vous été élus en 2014 pour fuir vos responsabilités et laisser accuser d'honnêtes citoyens ? 5/ Monsieur le Maire, Monsieur le Sous-Préfet, maintenant que l'arrêté a pris FIN, que devons-nous comprendre ? 6/ Chers élus Saint-Paulois, allez-vous continuer de fermer les yeux sur cette pratique ou allez-vous prendre vos responsabilités ? 7/ Devons-nous comprendre que les manifestations sont de nouveau possible devant les paillotes ? 8/ Devons-nous comprendre que la BOBINE ne peut plus faire de soirée le jeudi SOIR ou plutôt que les heures ne sont plus limitées et la musique peut se poursuivre au delà de 22h00. Une situation très ambigüe et une décision incohérente depuis le départ.

Quelle est donc la volonté des autorités pour sortir de cette crise ? Allons-nous continuer de donner raison aux exploitants en situation illégale sur le DPM ? Le débat est lancé, nous comptons sur la presse pour nous éclairer sur le devenir de l'arrêté du Maire de Saint-Paul. Nous remercions, Monsieur le Sous-Préfet de nous dicter les actions à mener ce jeudi soir. Nous demandons aux élus de Saint-Paul de ne pas hésiter à faire part de leur observation et proposition. Zinfos974 Lu 159 fois





