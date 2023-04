Allons faire un carré Petit Tremblet

Avant d’arriver au petit Tremblet à Saint-Philippe, on parcourt une belle route où la nature luxuriante côtoie quelques rares maisons créoles lovées dans leur petite cour, les vacoas accueillent le visiteur et en y regardant de plus près on peut apercevoir des lianes de vanille.



Nous sommes au pays de la vanille, de la senteur et de la saveur. D’ailleurs des petits producteurs proposent de mieux découvrir cette orchidée et sa légende. La vanille de la Réunion est réputée dans le monde entier et les fins connaisseurs ne s’y trompent pas.



Vous gourmet, arrêtez-vous dans une de ses bonnes tables d’hôtes où l’on vous proposera ce fameux canard à la vanille accompagné de son riz maïs… Le détour vaut la peine et puis soudain…après un virage, un paysage apocalyptique. A l’air très humide et la lumière brumeuse du sud sauvage, nous rencontrons la grande coulée de lave du petit tremblet de 2007 du flanc du Piton de la Fournaise que l’on devine au loin jusqu’à, sur quelques kilomètres, l’océan se fracassant sur la roche …Il se dégage de ce fleuve noir immense – paysage unique-, une force apaisée aujourd’hui de grosses roches, de fragments de terre brulée, de grains d’olivines jusqu’au bleue obscur de la mer.



Comme si le pouvoir de l’eau conjugué aux pigments sombres donnait cette énergie transcendante de la nature, qui submerge l’humain que s’en empreigne et laisse entrer en lui l’image dévastatrice du feu engloutissant habitations, végétations et route : la Réunion s’agrandit de plusieurs hectares en quelques jours.



Le lieu est convoité par les visiteurs qui peuvent toucher du doigt ce feu jadis incandescent aujourd’hui langue immense où quelques plantes essaient d’apporter des touches de vert brun…pas encore de colonisation de flore ou de faune, d’oasis à cet endroit précis.



Comme l’homme peut se sentir petit face à cette étendue qui a dévoré comme une cicatrice indélébile toute vie humaine pour n’y laisser que le lit ravageur du feu. Témoignage funeste du Dieu Vulcain dont on peut prévoir la coulée pour évacuer la population et les animaux sans danger, le chemin et l’intensité mais que l’on ne peut arrêter. L’humain est vulnérable face à une telle puissance et ne peut qu’assister, fasciné par le spectacle… seul l’océan peut en venir à bout dans un ultime combat. L’eau éteindra le feu dans un bruit fracassant…



L’île de la Réunion, nait de la mer, se meurt alors dans ses profondeurs inexorablement, laissant derrière elle une énorme cicatrice encore pour longtemps indélébile.