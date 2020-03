Rubrique sponsorisée "Allons composter" : Des conseils et du compost offert par la Cirest

La Cirest donne rendez-vous aux habitants de son territoire pour une nouvelle série d’animations « Allons composter ». Elles auront lieu ce samedi 7 mars à la déchèterie du centre-ville de Saint-André, de 8h00 à 12h00, et le samedi 14 mars à celle de Sainte-Anne, aux mêmes horaires.



« Allons composter » est un atelier d’information et de sensibilisation, organisé par le service Prévention des déchets de la Cirest. Cette animation, qui se tient plusieurs fois dans l’année, est destinée à promouvoir le jardinage naturel et le compostage domestique.

Les ambassadeurs de la Cirest seront présents dans ces déchèteries pour présenter les différentes techniques de compostage, les consignes et les avantages de cette pratique qui permet de réduire considérablement les biodéchets issus de la cuisine et du jardin.



L’autre volet de l’animation portera sur le jardinage au naturel : les agents informeront le public sur les méthodes alternatives aux produits chimiques, respectueuses de la biodiversité et de la santé : association et rotation des cultures, utilisation des insectes auxiliaires, utilisation d’engrais verts…



A cette occasion, les habitants pourront venir récupérer du compost gratuitement sur site. Ils devront se munir d'un sac pour le transporter (stock et volume distribués limités).





