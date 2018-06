Allons Met' Prop': Opération de ramassage ce dimanche matin à St-Denis

"L'objectif est de ramasser les bouteilles plastiques avant qu'elles ne rejoignent l'océan et ne gagnent le large pour former le 7ème continent.L'idée est de ramasser les recyclables que sont les bouteilles plastiques mais aussi les cannettes en aluminium, les bouteilles de verres et les emballages plastiques.Le point de rendez vous est sur le sentier du littoral au niveau de la Ravine Patate à Durand devant la station TAMOIL de la Rue Léopold Rambaud. PROPREUNION fournira des sacs verts et organisera un triage avant l'évacuation des déchets le lendemain.Nous demandons aux participants bénévoles d'amener :- des gants- une casquette- une boisson ( il y a des robinets au point de rendez-vous prés du cimetière de l'Est que nous rejoindrons à quelques centaines de mètres de là.Une information sera donnée sur le sens de l'action, les durées de vies de certains déchets dans la nature et le 7eme continent".--La page dédiée à l'événement : https://www.facebook.com/events/1501043200007960/