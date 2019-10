Allon’ participer à Latelyé Savann !

Vous aimez les activités manuelles? Bonne nouvelle, un atelier Savanne “Latelyé Savann” en créole, est organisé ce mercredi 16 octobre de 10h à 11h30. Ces ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 6 ans. Au programme : fabrication d’objets à partir de graines, de gousses et de terre de Bois Rouge avec les précieux conseils de Nancy Carabin, Aliette Alex et l’association Kazkabar qui accueil cet atelier ludique. (photo d’illustration)



Renseignements et inscriptions au 0262.34.49.20 ou patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr