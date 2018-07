"Allon nettoy nout quartier" ce vendredi à Grands Bois

Les opérations de nettoyage à initiative citoyenne se multiplient dans les différents quartiers du département. Ce vendredi 6 juillet, Grands-Bois renouvelle l’opération "Allon nettoy nout quartier". Une soixantaine de bénévoles soutenus par les associations Pêcheurs Golet, Renalabe, le club de football de Grands-Bois, et les services municipaux seront mobilisés pour cette journée de sensibilisation et de citoyenneté.



Les volontaires sont attendus dès 7h30 au lieu-dit La Source.



Egalement associés à l’action, des élèves de l’école Raymond Mondon qui ont travaillé à la création d'une plaque de sensibilisation et participeront à la plantation d'un arbre sur le site.



Des ateliers de sensibilisation autour de la protection de l’environnement et de la gestion des déchets et un repas partage clôtureront la manifestation.



"Cette journée prône la convivialité et maintient l’objectif de sensibiliser à la protection de l’environnement et à la préservation d’un cadre de vie propre", se félicite le pôle développement social territorialité de la mairie de St-Pierre. Une action environnementale qui passe également par la réappropriation du site par les habitants. Les robinets d'eau ainsi que les bancs seront rénovés "pour que l'endroit redevienne un lieu de rencontre agréable pour tous".