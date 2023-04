Communiqué Allocution de Macron : "Cette loi est en train de nourrir les idées simplistes du Rassemblement National et de leurs partisans"

Giovanni Payet (La Voix Citoyenne) réagit à l'allocution d'Emmanuel Macron prononcée ce lundi soir. Par N.P - Publié le Mardi 18 Avril 2023 à 08:24

Le communiqué :



Hier soir, Emmanuel Macron a plaidé une nouvelle fois auprès des citoyens du bien-fondé de sa loi sur retraites et son souhait d’accompagner notre société vers de nouvelles réformes.



La loi promulguée sur la retraite est amère et a permis de mettre en lumière tous les perdants de ces trois mois de confrontation politique : un exécutif aveuglé par une reforme injustifiée ; un gouvernement englué dans une réforme injuste ; des parlementaires obstinés par l’obstruction ; des syndicats ni considérés ni écoutés ; et des citoyens profondément abandonnés et oubliés.



La réforme des retraites n’a fait qu’attiser du ressentiment et de la colère. Cette loi est en train de nourrir jour après jour les idées simplistes du Rassemblement National et de leurs partisans. Nous à La Voix Citoyenne – La Réunion, nous combattrons les idées rances du parti frontiste et nous n’abandonnerons pas l’espoir.



La promulgation de cette loi intervient dans un moment de notre histoire collective où les repères de la société française sont en pleine mutation et sont à réinventer en raison du changement climatique et de la guerre. Dans notre pays, tous les indicateurs sociaux et démocratiques d’une société stable brûlent comme le pointent la Défenseure des droits Claire Hédon, dans son dernier rapport, ainsi que les condamnations du Conseil de l’Europe. Nous devons réagir face à la déshumanisation de nos services publics (éducation, santé, justice, transports, police…), qui protègent les plus faibles des désastres de l’ultralibéralisme.



Suite à son allocution, le président de la République veut-il une nation heureuse et confiante où les citoyens sont investis pour la société ? A l’écouter, pour la Voix citoyenne – La Réunion, il est évident que non !



Nous sommes convaincus que nous sommes capables de réinventer une France accueillante et protectrice pour tous qui s’appuie sur un nouveau contrat social et écologique. Pour y parvenir, l’investissement et le courage des citoyens sont nécessaires. Nous n’avons pas peur de demain car nous sommes nourris par un idéal républicain : la liberté, l’égalité et la fraternité.



Zordi kom domain, nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa

Nou tout ansamb pou la zistis, légalité et la fraternité-sororité !