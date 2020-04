A la Une . Allocution d'Emmanuel Macron: Vers un confinement jusqu'à fin mai?

Depuis plusieurs jours, l'Elysée ne cache plus que le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril. Selon le JDD, Emmanuel Macron pourrait bien annoncer que le début du déconfinement n'aura pas lieu avant fin mai. Le Conseil scientifique ayant cette semaine recommandé un confinement au-delà des 6 semaines qu'il évoquait lors d'un premier avis, il est fort à parier que le confinement durera au moins jusqu'au 15 mai.



Les Français attendent des réponses quant à la réouverture des écoles, mais la rumeur gouvernementale évoque une rentrée en septembre. C'est d'ailleurs la date qu'a annoncé l'université de Nantes, et l'annulation du bac laisse penser qu'il en sera de même pour tous, de l'école au supérieur.



La date du second tour des élections municipales devrait être officiellement décidée le 23 mai prochain, néanmoins, le report à l'automne serait quasi décidé. Se pose la question de l'annulation du premier tour, qui fait débat. Nicolas Payet Lu 1596 fois







