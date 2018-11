Allocution ce soir à 20h : Le moment de vérité approche pour Annick Girardin

Les Réunionnais avaient fondé beaucoup d'espoirs sur les premières mesures que devait annoncer Annick Girardin hier soir, lors d'une allocution télévisée à la préfecture.



Ils ont été très déçus. La plupart des solutions avancées n'étaient en fait que des reprises de mesures qui verront de toutes façons le jour prochainement en métropole. On était loin des mesures spécifiques de rattrapage et de solution à nos problèmes auxquels on était en droit de s'attendre.



Ce ne sont pas quelques crèches supplémentaires qui vont changer le sort de la Réunion et améliorer le pouvoir d'achat des Réunionnais.



Résultat : les gilets jaunes, qui avaient été séduits au cours de la journée par la petite ministre dynamique, au langage franc qui avait eu les couilles de venir sur les barrages discuter avec eux, ont piqué une grosse colère. Ils ont eu le sentiment de s'être fait rouler "cari soud' riz" et ont remis les barrages en place ce matin.



Ajoutez à ça la route du Littoral qui est restée fermée toute la nuit, empêchant du même coup l'approvisionnement en marchandises des grandes surfaces et en carburant des stations-services du Nord et de l'Est de l'ile, et vous avez une (petite) idée du tableau apocalyptique que nous vivons.



Du coup, tous les espoirs se reportent sur la deuxième allocution télévisée que donnera la ministre ce soir à 20h. Allocution que vous pourrez bien sûr suivre en live sur la page Facebook de Zinfos.



Cette fois-ci, elle devrait annoncer des mesures en faveur du pouvoir d'achat et de l'économie.



C'est peu dire que ces annonces sont attendues avec grand intérêt par la population. La ministre n'a pas intérêt à décevoir une nouvelle fois les Réunionnais car, cette fois, les conséquences pourraient être dramatiques !