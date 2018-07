Allocation de rentrée scolaire: Comment faire pour en bénéficier ?

L'ARS (allocation de rentrée scolaire) est une aide versée sous conditions de ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Une somme destinée à aider au financement des dépenses de la rentrée scolaire, qui sera versée au début du mois d'août à La Réunion.



Qui peut y accéder ?



Seules y ont droit les familles dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (dépendant du nombre d'enfants à charge). Pour la rentrée scolaire 2018, le revenu net catégoriel de l'année 2016 sert de référence.



Avec un enfant à charge, les ressources perçues en 2016 ne doivent pas excéder 24.453 euros, avec deux enfants 30.096 euros, avec 3 enfants 35.739 euros (pour tout enfant supplémentaire ajouter 5.643 euros).



Toutefois, en cas de léger dépassement, une allocation dégressive (appelée allocation différentielle), peut être versée.



Autre condition pour y accéder, avoir au moins un enfant âgé entre 6 et 18 ans (né entre le 16 septembre 2000 et le 31 décembre 2012 inclus) et scolarisé à la rentrée 2018. A noter que si l'enfant n’aura 6 ans qu’en 2019, mais rentre en CP dès la rentrée, il est possible de percevoir l’ARS en envoyant un certificat de scolarité à la CAF. Pour un jeune apprenti de moins de 18 ans, l'allocation n'est pas versée si sa rémunération dépasse un certain plafond.



Quels sont les montants ?



Les montants versés pour la rentrée 2018 seront les suivants : pour un enfant de 6 à 10 ans : 367,73 euros ; de 11 à 14 ans, 388,02 euros ; de 15 à 18 ans : 401,46 euros



Quelles démarches effectuer ?



Si vous touchez déjà l'ARS et que vous avez un enfant de moins de 16 ans, il n'y a rien à faire, à condition que vous ayez effectué la déclaration de vos revenus 2017 aux impôts et la déclaration de revenus 2016 à la caisse d'allocations familiales (Caf). Si votre enfant à plus de 18 ans, vous devez également déclarer que votre enfant sera toujours scolarisé ou en apprentissage à la rentrée 2018. Cette déclaration doit être réalisée à partir de la mi-juillet 2018 auprès de votre Caf sur son site internet.



Pour un premier octroi, vous devrez remplir une déclaration de situation des prestations familiales et logement et une déclaration de ressources. Les imprimés peuvent être demandés auprès de sa Caf ou être téléchargés sur internet.



Toutes les précisions sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1878