Allocation chômage : Obtention plus difficile, contrôles et suspensions

Emmanuel Macron s'est exprimé face la Nation mardi soir. Il a évoqué l'épidémie de coronavirus mais a aussi annoncé des réformes de l'allocation chômage. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 22:07





Justifier de 6 mois de travail au lieu de 4 pour être indemnisé



"À partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé au mois six mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé alors qu'aujourd'hui, les droits au chômage sont ouverts au bout de quatre mois de travail", annonce Emmanuel Macron.



Des contrôles des chercheurs d'emploi



Le chef de l'Etat a aussi affirmé qu'un suivi sera fait pour sanctionner les allocataires qui ne cherchent pas de travail : "Pole Emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active, verront leurs allocations suspendues."



