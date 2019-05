Allo qui m'appelle ? Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon !

Ce type de démarchage politique est-il autorisé ? Oui, il est courant à l'approche des élections en métropole mais dans une fiche consacrée à la "communication politique par téléphone", la Commission nationale informatique et des libertés (CNIL) écrit, à propos de l’utilisation d’automates qu'"En cas de collecte indirecte de coordonnées via la location d’une base de données par exemple, il conviendrait de recueillir expressément ce consentement avant toute communication politique. La possibilité et les modalités prévues pour s’opposer à la réception de tels messages téléphoniques doivent vous être précisées dès le début du message."



Dans l'appel reçu par certains Réunionnais, les informations légales ne sont accessibles qu'après l'écoute intégrale du message du leader de la France Insoumise.