Allô, allô… personne pour répondre à l'appareil (municipal) ?

Suite à la parution d'articles concernant "l'intrusion" de manifestants au sein de la mairie de Saint-Pierre samedi dernier, il vous est proposé un texte imagé pour raconter cet événement avec un brin d'humour.



De façon concise :



- Des clients (citoyens) se sont rendus au sein de l'agence locale (mairie) ;



- le responsable de l'agence (maire) était indisponible. Soyez rassuré, selon M. Mont-Rouge (article du 22/07/2021), il est en bonne santé et s'occupe activement dans le milieu médical ;



- les clients souhaitaient faire part de leurs insatisfactions par rapport aux décisions du siège (M. Le Président de la république) ;



- des difficultés constatées pour joindre le Service consommateur (les élus locaux) qui semblerait être aux abonnés absents. Problèmes de lignes téléphoniques me diriez-vous ;



- sans doute, le Service marketing (élus pendant les élections) ayant été très performant il y a quelques semaines ;



- les clients continuent à payer leurs abonnements (les impôts directs et indirects) sans pouvoir faire part de la qualité des services (Pass sanitaire,...) ;



- des vigiles (la police) ont filtré l'entrée (entrées Ouest vers Saint-Denis) et procéder à des interventions à la demande du Directeur régional de l'agence (le préfet) ;



- les clients se sentent floués (aucune écoute des élus locaux) et en 2022, nul doute que le Directeur de l'agence nationale (Macron) aura du mouron à se faire et notamment face à une collègue ambitieuse (Marine Lepen).



A l'instar de ce que préconise Mme Aude, ce sont bel et bien les clients qui ont reçu un courrier (amende) en LRAR (La République Accentue la Répression) du fait de ne pas respecter les conditions contractuelles (port du masque,...) et ne disposant pas de leurs cartes de fidélité clients (attestation dérogatoire de déplacement).



Certains clients parlant de mascarade (taux de lits de réanimation pas vraiment occupé, …), qui n'ayant pu admirer la façade du responsable (maire de Saint-Pierre) ont pu se rattraper sur la devanture de l'agence qui se refait une santé.



Nul doute que l'essentiel étant que l'agence se refasse une beauté tandis que l'intérieur demeure désespérément vide à l'image des poches de nombreux clients.



Face à l’augmentation prochaine des denrées alimentaires et autres, les consommateurs contribueront davantage à la lutte contre la famine des membres VIP (élus et leurs familles) via les dons (octroi de mer, taxes,....) en hausse.



Morale de l'histoire : lors des campagnes publicitaires (campagnes électorales) c'est là qu'il faut choisir l'offre adaptée (candidat). Malheureusement, beaucoup de clients n'adhèrent plus (ne vont plus voter) du fait des entreprises qui ne pensent qu'à leur enrichissement personnel.



Les quelques start-up (jeunes candidats de la société civile) n'ayant que peu de clients, mettent rapidement la clé sous la porte (perdent les élections).



La solution est assez simple, choisir la bonne entreprise qui offrira la meilleure prestation à ses clients.



Entre-temps, rappeler le service consommateur (les élus locaux payés par les contribuables) pour être reçu en agence et ce sans : intrusion, confusion mais simplement discuter pour obtenir satisfaction auprès du siège social.