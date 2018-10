Comme vous le savez, l’amiral Donitz fut le patron des sous-marins U –boot allemands durant la dernière guerre. Un histoire courre à son sujet : « Allo Amiral Donitz, fotre badeau, z’est un zou- marin ou un guirazé ? C’est un guirazé ! Alors, on goule ». ( En allemand traduit dans le texte) Cette histoire est d’actualité politique. Le kaiser Macron entraine dans son orgueil et sa suffisance la France dans un naufrage .



Trois ministres qui démissionnent : d’abord Laura Flessel LREM ,ministre des Sports dont on ne parle plus, et qui est partie à l’annonce de la suppression de plus de mille poste de CTS (conseillers techniques sportifs), Nicolas Hulot qui ne supportait plus d’avaler des boas, Gérard Colomb, l’ami de toujours qui a été trahi car il a cru au chant de la sirène Macron.



Et puis, il y a ces gens qui filent vers les municipales pour échapper au gourou. D’abord Colomb, puis Grivaux qui lorgne la mairie de Paris, puis enfin, Edouard Philippe qui ne cache pas son envie de retourner au Havre ! Attends, c’est pas fini : Cinq ministrables potentiels à l’Intérieur contactés refusent le maroquin !



Macron n’a pas de cartouches. Il a une garde rapprochée très…rapprochée ! Alors il laisse la France se languir : « je reuufléchis ». Sous des prétextes fallacieux de vérifications diverses, il diffère le remplacement du ministre de l’Intérieur faute de candidat à sa botte.



Ensuite, il refuse la démission du 1er ministre et de son gouvernement pour éviter d’avoir à le remanier en profondeur.



Pôvre France.