Alliance Police Nationale souligne la bravoure des gardiens de la paix

Alliance Police Nationale revient sur les émeutes qui ont eu lieu cette nuit dans le quartier du chaudron.



Une cinquantaine d'individus ont brûlé des poubelles et des palettes sur le mail.



La boulangerie "le Saint-Alexandre" a été cambriolée.



Jets de galets, insultes et bagarres: la police a interpellé un individu qui a été placé en garde à vue pour rébellion.



Les voyous avaient préparé des projectiles. Ils ont fait deux blessés légers côté police. C'est peut être des jeunes qui visent l'excellence.



Alliance Police Nationale dénonce des violences gratuites, et félicite les gardiens de la paix qui ont fait preuve de courage et de bravoure pour faire cesser l'infraction.