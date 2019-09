Courrier des lecteurs Allez, on rigole un bon coup ! Bernard Mabille, iconoclaste, provocateur, insolent : J’ADOOOOORE !

Chaque matin, avec mon café, je file sur internet à la recherche d’humoristes : il est vachement important de commencer la journée par une bonne pinte de rire. Ce matin, j’ai tapé « Bernard Mabille ». Ben les enfants, si un bon rire vaut un bifteck, je suis gavé pour la journée. Zygomatiques en délire et abdominaux crispés.



Je vous livre quelques-unes de ses meilleures (ou pires, c’est vous qui voyez) :



« La vie est devenue si chère que je ne peux plus envoyer ma femme au Club-Med… Je suis obligé de la baiser moi-même ».

« Dans tous les pays, si vous volez l’argent d’un vieux, vous allez en prison. Chez nous, vous entrez à l’Elysée ».

« Y’a pas plus con qu’un chasseur. Savez-vous la différence entre les bières et les chasseurs ?… On trouve des bières sans alcool ».

« Ceci dit, j’ai été chasseur. J’en ai eu, des bécasses au bout de mon canon… mais j’vous dirai pas leur nom ».



Je vous rassure, je n’écoute pas n’importe qui. Je ne cherche jamais après Jamel Debbouze, Hanouna ou Arthur, ces gros connards prétentieux à qui la télé fait des ponts d’or et devant lesquels un public stupide croit devoir s’esclaffer pour paraître « in ».



Allez, dès que j’en ai d’autres, je vous en fait profiter car je vous aime.



Votre JULOT. Jules Bénard Lu 102 fois





Dans la même rubrique : < > Jean-Luc Poudroux ou le retour du député fantôme Les promesses ne retardent plus nos horloges