National Allergies aux vêtements et chaussures : L'ANSES émet des recommandations Face à la recrudescence des signalements de réactions allergiques à des vêtements et chaussures, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail émet une série de recommandations. Ces recommandations résultent d'une étude sur les produits incriminés et un échantillonnage de patients victimes d'allergies.





Des premiers résultats de cette étude, l'ANSES a conclu des recommandations visant à mieux protéger les consommateurs des réactions allergiques et irritations cutanées liées à l'utilisation de produits d'habillement. Au total, une vingtaine de familles de substances chimiques ont été recherchées dans les vêtements et une cinquantaine de substances dans les chaussures.



Des analyses ont permis d’ajuster les familles de substances chimiques à rechercher et de confirmer entre autres la présence de nonylphénols, de nonylphénols éthoxylates ou encore de formaldéhyde. Elles ont également permis d’identifier des substances non analysées en routine, pouvant entrainer des dermatites de contact telles que la 1,4-paraphénylènediamine ou des dérivés organostanniques, ou des colorants azoïques.



Les recommandations de l'Agence : A l’issue de cette expertise, l’Anses émet les principales recommandations à l’attention des autorités : maintenir une pression de contrôle des articles chaussants et textiles d’habillement mis sur le marché afin d’éviter la présence d’articles non conformes à la réglementation portant sur les substances chimiques dans ces articles ;

réviser le seuil réglementaire du chrome VI dans les articles en cuir ;

fixer un seuil réglementaire pour le nickel dans les textiles ;

proposer une classification dans le cadre du règlement européen n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (CLP), pour les substances non réglementées et identifiées comme responsables d’allergies cutanées en tant que « sensibilisant et/ou irritant cutané ».

En outre, l’Agence émet les recommandations suivantes à l’attention des responsables de la mise sur le marché des textiles d’habillement et/ou des articles chaussants : s’assurer auprès de leurs fournisseurs de l’absence de substances CMR ou sensibilisantes ou irritantes cutanées dans les articles chaussants ou textiles d’habillement ;

réaliser des études pour acquérir des données toxicologiques concernant les colorants CI Disperse Orange 37/76 et CI Disperse Yellow 23,deux colorants mis en évidence dans l’expertise et non révélés jusqu’alors, pour lesquels aucune donnée toxicologique n’est disponible. Ces données seront également utiles pour le développement de tests épicutanés ;

travailler à la mise en place d’un dispositif d’information (étiquetage, emballage) du consommateur en particulier les populations déjà sensibilisées, permettant de signaler la présence potentielle de telles substances. De plus, l'ANSES recommande de sensibiliser les consommateurs sur les risques d'allergie et recommande de laver les vêtements neufs avant de les porter pour la première fois.

