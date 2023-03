Aller simple Paris-Réunion 12 000 €

Ce titre peut paraitre à sourire. Mais, après ma démonstration, vous apercevrez que l'Ile de la Réunion est vraiment une vache à lait et que nos politiques locaux ne sont même pas au fait de cette situation, puisqu'incapables de réaliser ce genre de démonstration.



Récemment, j'ai fait venir un colis de métropole, pour du matériel qu'il n'y avait pas sur cette Ile. Le fournisseur m'envoie donc le colis. J'ai récupéré mon colis auprès de la Poste. Jusque là, rien d'anormal. Pour pouvoir récupérer le colis, j'ai donc déboursé 69,00 €.



J'ai été estomaqué.



Lorsque je suis rentré à mon domicile, j'ai décidé de réaliser un produit en croix sur les bases suivantes :



Mon colis : 69,00 € de port pour un poids de 0,632 kgs ;



Une personne de 85 kgs(comme moi par exemple) avec un bagage à main de 5 kgs et une valise de 25 kgs en soute, soit 115 kgs.



Lorsque j'ai vu le résultat, j'ai failli m'évanouir. J'ai fait ce calcul à multiples reprises, pensant que je ne savais plus faire ce fameux produit en croix. J'ai même demandé à d'autres personnes, ces derniers ont malheureusement confirmé ce triste résultat.



Mon colis de 0,632 kgs m'a couté 69,00 €.



Si j'avais voyagé à la place de mon colis, mon billet aller simple FRANCE – ILE DE LA REUNION m'aurait coûté .... la modique somme de 12.555,28 €.



Je tiens à préciser que mon colis n'a pas voyagé assis dans une cabine pressurisée, il n'a pas mangé.



Voilà, Monsieur le Ministre délégué aux Outre-Mers, mr le Préfet de l'ILE DE LA REUNION, je voulais vous faire part individuellement de mon dégoût et du mépris de tous les intervenants, permettant ce genre d'abus.



J'en appelle à votre expertise et à votre position pour aider le citoyen réunionnais à pouvoir avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Je précise que je ne fais parti d'aucune mouvance politique ou syndicale.



Veuillez agréer, Monsieur le Ministre délégué aux Outre-Mers, mr le Préfet de l'ILE DE LA REUNION, l'expression des mes sentiments les plus distingués.