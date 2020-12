A la Une .. Allemagne : Une voiture fonce sur des piétons, 2 morts et 15 blessés

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 18:56 | Lu 509 fois

Une voiture a percuté cet après-midi des passants dans une zone piétonne à Trèves, dans le land de Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest de l'Allemagne, faisant deux morts et au moins une quinzaine de blessés.



La police n'est pour le moment pas en mesure de préciser s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat à la voiture bélier.



Parmi la quinzaine de personnes blessées, certaines l'ont été "grièvement", selon le maire de la ville.



Le véhicule a été saisi par les enquêteurs, selon la police qui a également précisé qu'un homme avait été interpellé.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur