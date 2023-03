A la Une . Allemagne : Une fusillade fait au moins 6 morts dans un lieu de culte à Hambourg

Au moins six morts dans une fusillade dans un bâtiment occupé par des témoins de Jéhovah à Hambourg en Allemagne. Huit blessés sont à déplorer. Les autorités restent prudentes quant au mobile de cette attaque. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 06:15

Jeudi soir, une fusillade a éclaté dans un lieu de culte à Hambourg, en Allemagne, faisant au moins six morts et huit blessés selon les médias allemands. Le tireur présumé serait également décédé. Les autorités ont averti la population d'un « danger extrême » via une application d'alerte aux catastrophes et ont appelé les habitants à rester chez eux. Les autorités ont également demandé de ne pas partager d'hypothèses non garanties ou de répandre des rumeurs. À minuit, le mobile de l'attaque restait inconnu.



L'Allemagne fait face à une double menace terroriste : le djihadisme et l'extrémisme de droite. Le pays a été victime d'attaques djihadistes, y compris un attentat à la camionnette revendiqué par l'État islamique en décembre 2016 à Berlin qui a fait 12 morts. Depuis 2013, le nombre d'islamistes considérés comme dangereux se trouvant en Allemagne a été multiplié par cinq pour s'établir actuellement à 615, selon le ministère de l'Intérieur. Le nombre de salafistes est estimé à environ 11 000, soit deux fois plus qu'en 2013.



En janvier, les autorités allemandes ont arrêté deux Iraniens soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat « islamiste » chimique à la ricine et au cyanure après une mise en garde du FBI. L'extrême droite représente également une menace en Allemagne, avec plusieurs attaques meurtrières visant des lieux communautaires ou religieux ces dernières années. Les autorités restent prudentes quant au mobile de cette attaque.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur