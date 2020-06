Allemagne : Un reconfinement localisé après la découverte d'un cluster

Dans le canton de Rhénanie du Nord-Westphalie, la ville de Gütersloh et ses environs, soit un bassin de 360 000 habitants, est reconfinée. Un reconfinement partiel, cependant, car les restaurants resteront ouverts, à la condition qu'ils n'accueillent que des personnes du même foyer. En revanche, seront fermés bars, cinémas, musées, et lieux de loisirs fermés.



1553 cas ont été confirmés, 7000 personnes sont placées en quarantaine, 21 hospitalisées et 6 en soins intensifs. Tous les cas sont en lien avec l'abattoir Tönnies, le plus grand d'Europe, employeur des 7000 personnes en quarantaine. Pour l'heure, ce reconfinement est prévu jusqu'au 30 juin.