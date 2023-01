Allemagne : Soupçonnés d’avoir projeté un attentat chimique, deux Iraniens affiliés à Daesh interpellés

Aucun produit toxique n’a été retrouvé au domicile de deux frères iraniens affiliés à Daesh. Pourtant, ils sont fortement soupçonnés d’avoir envisagé un attentat « islamiste » chimique au cyanure et à la ricine, planifié la nuit de la Saint-Sylvestre, rapporte 20 Minutes.



Présentés par leurs seules initiales comme M.J., 32 ans, et son frère J.J., 25 ans, les suspects ont été interpellés à leur domicile à Castrop-Rauxel, dans l’ouest du pays dans la nuit de samedi à dimanche. Rien d’incriminant n’á été retrouvé sur place.



Les frères seront bientôt « présentés à un juge en vue de leur envoi en détention provisoire », a annoncé le parquet régional de Düsseldorf dimanche soir. Selon les journaux locaux, c’est le FBI américain qui a mis en garde les services allemands de ce projet d’attentat. « Il leur est reproché de s’être mis d’accord pour commettre un attentat d’inspiration islamiste, pour lequel ils voulaient se procurer des substances toxiques, du cyanure et de la ricine, et avec cela tuer un nombre indéterminé de personnes », poursuit le parquet dans un communiqué.



Le ministre régional de l’Intérieur, Herbert Reul, a pour sa part expliqué que les autorités avaient reçu « des indications à prendre au sérieux » qui ont conduit la police à « agir durant la nuit ».