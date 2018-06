Allemagne: Arrestation et placement en détention du PDG d'Audi

Le PDG du constructeur allemand Audi, a été arrêté et placé en détention en Allemagne dans le cadre de l'enquête sur le scandale des moteurs diesel truqués.



Le parquet, qui avait mis en cause fin mai pour "fraude" Rupert Stadler ainsi qu'un autre membre du directoire, estime qu'il existe un "risque de dissimulation de preuves" justifiant l'arrestation.



L'agence fédérale allemande de l'automobile KBA avait ordonné début juin le rappel de quelque 60.000 Audi A6 et A7 après la découverte d'un "logiciel illicite" capable de fausser les niveaux d'émissions de gaz polluants.



Des perquisitions avaient eu lieu fin mai aux domiciles des deux suspects après des perquisitions en février, mars et avril de domiciles et lieux de travail de responsables d'Audi en Allemagne, dont le siège du constructeur à Ingoldstadt.



Suite à cet événement, le conseil de surveillance de Volkswagen a décidé de suspendre Rupert Stadler de ses fonctions pour le remplacer par le Néerlandais Bram Schot.