A la Une . Allemagne : À 300 km/h, il sème 42 véhicules de police et un hélicoptère au volant

Les forces de l'ordre allemandes ont poursuivi le conducteur d'une Mercedes AMG GT 63 dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 janvier. Il a réussi à échapper à un escadron de 42 véhicules de police et à un hélicoptère appelé en renfort. Par JC Robert - Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 à 11:13





Pendant plus d'une heure, le conducteur a multiplié les prises de risques en roulant entre 250 et 300 km/h sur l'autoroute, tandis que les forces de l'ordre déployaient 41 véhicules et un hélicoptère pour tenter de l'arrêter. Malgré les efforts de la police, le conducteur a réussi à leur échapper en quittant l'autoroute en direction de Munich.



