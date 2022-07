A la Une . Allemagne : 9 femmes droguées en présence du chancelier

Au moins neuf femmes ont été droguées lors d’une soirée organisée par le parti SPD. Une soirée uniquement sur invitation où le chancelier Olaf Scholz était présent.



Le parti social-démocrate allemand SPD a communiqué l’information hier. Lors d’une soirée organisée mercredi dernier près de la chancellerie, au moins neuf femmes ont été droguées au GHB, dites « drogue du violeur ».



Durant cette soirée, seuls les invités pouvaient accéder dans les lieux. Le chancelier Olaf Scholtz et d’autres grandes figures du parti étaient présents. Un porte-parole précise que « l’émoi est assez grand » au sein du parti qui a immédiatement signalé l’incident auprès de la police du Bundestag.



La députée Katja Mast conseille à toutes les victimes de porter plainte. Neuf ont été répertoriées, mais il est possible que le nombre soit plus élevé.



La police de Berlin a ouvert une enquête pour blessures corporelles graves suite à la première plainte déposée par une femme de 21 ans. La police précise avoir été informée de quatre autres cas jusqu’ici. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 12:15

Le parti social-démocrate allemand SPD a communiqué l’information hier. Lors d’une soirée organisée mercredi dernier près de la chancellerie, au moins neuf femmes ont été droguées au GHB, dites "drogue du violeur".



Durant cette soirée, seuls les invités pouvaient accéder dans les lieux. Le chancelier Olaf Scholtz et d’autres grandes figures du parti étaient présents. Un porte-parole précise que "l’émoi est assez grand" au sein du parti qui a immédiatement signalé l’incident auprès de la police du Bundestag.



La députée Katja Mast conseille à toutes les victimes de porter plainte. Neuf ont été répertoriées, mais il est possible que le nombre soit plus élevé.



La police de Berlin a ouvert une enquête pour blessures corporelles graves suite à la première plainte déposée par une femme de 21 ans. La police précise avoir été informée de quatre autres cas jusqu’ici.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur