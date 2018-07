Aliments sans gluten : Mauvais pour la ligne?

Pour 1 Français sur 300, victime de la maladie coeliaque, il est indispensable de ne pas consommer de gluten, substance formée à partir de la mouture de certaines céréales, et notamment du blé. Le gluten est une matière collante, qui donne son élasticité à la pâte issue de farine de blé.



La mode du "sans gluten" fait rage, certains régimes minceur sont même basés sur l'absence de consommation de gluten. Mais les aliments sans gluten sont-ils réellement bons pour la ligne? Rien n'est moins sûr, selon une enquête de 60 millions de consommateurs qui révèle que les aliments sans gluten sont nettement plus caloriques que les aliments classiques, en plus d'être beaucoup plus chers.



Par exemple, en Métropole, un paquet de pâtes sans gluten coûte 2 euros, quand son équivalent classique en coûte 0,80, révèle 60 millions de consommateurs. L'association a comparé deux pains aux graines, il s'avère que la version sans gluten est 40% plus calorique que la version classique. Il en est de même pour tous les produits testés, aussi l'argument minceur du "sans gluten" est-il mis à mal.