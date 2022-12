A la Une .. Alimentation : Oasis Réunion organise webinaire avec l'intervention d'experts

Communiqué du collectif Oasis Réunion : Par N.P - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 06:25





Il aura lieu en visioconférence le JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 à 14 heures (Heure de La Réunion) soit 11 heures (Heure de Paris).



Avec l'intervention de 3 scientifiques et 3 experts de niveau international, tous membres du comité de soutien d'Oasis Réunion :



• Gilles BILLEN, Directeur de recherche au CNRS,

Thème : Une autre organisation du système agroalimentaire est possible : on peut nourrir La Réunion (comme la France, l'Europe, et même le monde entier) avec une agriculture basée sur les principes de l'agroécologie, avec des rotations de cultures longues et diversifiées, sans recours aux engrais de synthèse, sans pesticides, tout en préservant les ressources en eau, la biodiversité et le climat. Présentation de 3 scénarios prospectifs et de leurs conditions de mise en œuvre par les Réunionnais pour les Réunionnais.



• Denis LAIRON, Directeur de recherche à l'INSERM, Nutritionniste, Membre du Programme « Systèmes Alimentaires Durables » de l’ONU,

Thème : Un constat alarmant, un changement impératif : « À présent, près d’un milliard d’habitants de la terre sont chroniquement sous-alimentés, 2 milliards ont des carences en nutriments alors que plus de 2 milliards sont en surpoids et obèses, en progression constante. Une autre épidémie mondiale selon l’OMS. » Mais « Une alimentation saine et durable, c'est possible. »



• Michel DURU, Directeur de recherche à l'INRAE,

Thème : Comment refonder notre système alimentaire ?

Les coûts cachés exorbitants (de l'ordre d'1€ pour 1€) de l'alimentation industrielle (et notamment « ultra-transformée ») particulièrement mortifère et ruineuse.



• Augustin de LIVOIS, Juriste, président de l’IPSN,

Thème : L'état sanitaire global sur l'île est loin d'être satisfaisant. Depuis 20 ans, plus fortement, les maladies dites « de civilisation » (cancers, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, ...) augmentent. Faisons le parallèle entre nourriture des sols / nourriture des hommes; considérons le rôle fondamental pour notre bonne santé et notre système immunitaire, du microbiote, notre 2ème cerveau (à moins que ce ne soit le 1er !).



• Éric ESCOFFIER, fondateur de Permaculture Sans Frontières et Reforestation Sans Frontières,

Thème : La permaculture intègre et utilise d'une manière particulière la gratuité et la puissance des forces et des processus spontanés régénératifs et autorégulateurs des systèmes naturels, ainsi que tous les savoirs, stratégies, techniques et pratiques de tous les peuples et de tous les temps, pourvu qu'ils soient pertinents - c'est-à-dire qu'ils fassent une grande différence du point de vue de l'efficacité, de l'éthique et de la soutenabilité.

C'est un chemin vers la vie HEUREUSE.



• Bernard ASTRUC, agro-bio-socio-écologiste depuis un demi-siècle, conférencier en consom'action éco-responsable, co-initiateur et co-coordinateur d'OASIS RÉUNION.

Thème : Présentation : • du collectif citoyen OASIS RÉUNION qui compte bientôt 40 000 membres, et • de la Radioscopie de La Réunion en 7 Points capitaux, véritable « état des lieux de la société réunionnaise », avec un focus sur l'AAAD Autonomie-Autosuffisance Alimentaire Durable qui est devenue « la priorité des priorités » sur l'île.





Lire leurs textes de soutien à OASIS RÉUNION



INSCRIVEZ-VOUS !

Pour recevoir le programme détaillé (avec des scénarios prospectifs d'AAAD Autonomie-Autosuffisance Alimentaire Durable pour La Réunion) écrire à





Lien d'accès direct au webinaire :

