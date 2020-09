7mag.re Alicia Allais la coach fan de son Royal Bourbon

La pétillante Alicia vient de Métropole et a posé ses valises à La Réunion il y a 8 ans. Cette Vendéenne et Bretonne est une adepte du naturel, sans tatouage ni percing... Ses passions? Le sport et les chiens de notre île. Elle est d'ailleurs venue au studio avec un adorable petit Royal Bourbon.



Photos: YKS Yakusa- Studio 974 Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 14 Septembre 2020 à 17:54 | Lu 240 fois

Son job? Sa passion : " Mon métier est coach sportif et depuis quelques années également chef d'entreprise. Depuis 10 ans LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS