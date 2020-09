Société Alice Fock-Hang 13 ans, récompensée pour ses photographies d'astronomie

Le Insight Investment Astronomy Photographer of the Year est le plus grand concours international d'astrophotographie. Chaque année, les meilleures photographies spatiales d'une communauté mondiale d'astrophotographes participent à ce prestigieux concours. Et cette année une Réunionnaise de 11 ans y est récompensée. Par Ilona Payet - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 14:32

Si le ciel fait partie de notre quotidien, certains ont appris à le regarder et le sublimer à travers leurs appareils photo. C’est notamment le cas de cette jeune Réunionnaise âgée de 11 ans, Alice Fock-Hang.

La jeune passionnée n’est pas inconnue puisqu'il y a 3 ans, à tout juste 8 ans, elle avait déjà remporté la deuxième place dans la catégorie Junior du concours organisé par la revue Ciel et espace, Photo NightScape Awards 2017, pour son cliché En route vers les étoiles.

C'était la deuxième année consécutive qu’une de ses photos était récompensée, elle avait été le “coup de cœur” du jury.

L’astrophotographe en herbe remet le couvert avec cette fois-ci, la première place de la catégorie junior dans le concours Insight Investment Astronomy Photographer of the Year, organisé par le Royal Museum de Greenwich.

Le cliché qui lui aura valu ce prix s'intitule Les quatre planètes et la lune. On peut y apercevoir une conjonction entre Mercure, Vénus, Saturne et la Lune, elle-même alignée avec Jupiter. On y aperçoit également le système d'étoiles le plus proche de notre planète, l'éclat d'Alpha du Centaure.

La jeune fille remporte donc un lot de 1500 livres, un télescope et un abonnement au magazine BBC Sky at Night. Son père, Pascal Fock-Hang, astrophotographe et président de l'Observatoire astronomique de La Réunion a de quoi être fier de sa fille.