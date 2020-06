Algérie : Une fillette décède après une séance d’exorcisme

Une fillette de 10 ans a succombé à ses blessures durant une roqya pratiquée dans l’Est de l’Algérie. La roqya, exorcisme destiné à chasser les djinns, est en pleine expansion.



La jeune victime est décédée à son arrivée à l’hôpital de Guelma et portait "des traces de coups et de brûlures", indique le site 20minutes.



Le parquet a ouvert une enquête et ordonné une autopsie. Le "guérisseur" appelé raki, un homme de 28 ans, a été interpellé.



La roqya consiste notamment à appliquer des ventouses sur le corps pour lutter contre des maladies "occultes".