A la Une . Alfred Chane Pane condamné à imprimer le JIR

La bataille judiciaire opposant le Journal de l'Île et son imprimeur vient de se terminer. Les juges du tribunal de commerce ont décidé que la responsabilité de la société ICP Roto était engagée. L'impression doit reprendre dès ce soir, a décidé le tribunal, sous peine d'une amende de 200.000 euros par jour de retard. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 14:12





Après en avoir délibéré, la justice a tranché en faveur du JIR et ordonne la reprise de l'impression sous peine de 200.000 euros d'amende par jour de retard. Les juges du commerce viennent de rendre leur décision à l'issue de l'audience qui s'est déroulée ce jeudi matin au tribunal judiciaire de Champ-Fleuri. Les avocats du Journal de l'Île ont pu faire valoir leurs arguments afin que l'impression du journal reprenne dans les plus brefs délais, les lecteurs de la version papier étant privés de l'édition quotidienne depuis six jours. Le conseil d'Alfred Chane Pane a exprimé à la fin de la plaidoirie "une volonté de reprendre".Après en avoir délibéré, la justice a tranché en faveur du JIR et ordonne la reprise de l'impression sous peine de 200.000 euros d'amende par jour de retard.