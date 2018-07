Party

Alexia Aupin couronnée Miss Earth Réunion 2018

Chaque année, Miss Earth Réunion met en avant l'environnement à travers son concours de beauté. Dix Belles jeunes femmes convoitaient la couronne et c'est Alexia Aupin qui a été élue Miss Earth Réunion 2018 devant un public chaleureux et un jury consciencieux. Chaque candidate ont montré leur talent, leur intelligence, leur beauté en défendant une noble cause : Préserver et protéger notre mère la Terre. Le choix fut difficile. Alexia Aupin ira prochainement défendre son engagement environnemental à Manille où se déroulera Miss Earth international 2018. Bonne chance à elle.

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com