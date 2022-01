7mag.re Alèxe Poudroux : elle a réussi à dompter son haut potentiel émotionnel

C'est avec beaucoup de sincérité qu'Alèxe Poudroux a choisi de témoigner sur une différence qui l'habite et sur laquelle elle a réussi à mettre des mots. Personne à haut potentiel émotionnel, la belle aux origines malgaches et chinoises a su apprivoiser cette hyper sensibilité. Elle en parle simplement, et espère pouvoir aider ceux qui sont confrontés à ce qu'elle qualifie de force...



Photos: YKS YAKUSA - Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 17:36

Afin de livrer un message d'espoir à tous ceux qui, comme elle, sont confrontés à la différence, Alèxe Poudroux a choisi de témoigner. Avant de livrer son histoire, cette ancienne LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS