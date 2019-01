Alexandre Loupy, parmi les Français les plus influents du monde 2018

Comme chaque année, le magazine Vanity Fair réalise un classement des célébrités françaises les plus populaires à travers le monde.



Pour l'année 2018, on retrouve à la 35e place, Alexandre Loupy, un médecin réunionnais, spécialement connu pour ses talents de néphrologue. Il fait notamment l'admiration des plus grands spécialistes avec sa double thèse en biologie cellulaire et en biostatistique.



A 41 ans, le jeune médecin a déjà plusieurs récompenses à son actif. Il a récemment été Lauréat du Prix de l'Académie Nationale de Médecine. Alexandre Loupy a été félicité en 2018 pour ses recherches sur la "transplantation rénale, rejets de greffons par anti-HLA".



Aujourd'hui professeur de l'hôpital Necker, Alexandre Loupy a fait ses études de médecine à Bordeaux après avoir vécu toute son enfance à La Réunion.