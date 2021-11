Alexandre Benalla condamné à trois ans de prison dont un ferme

Alexandre Benalla a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à trois ans de prison dont un ferme, 500 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique. L'ancien chargé de mission à l'Elysée comparaissait pour "violences volontaires en réunion", "port d'arme prohibé" et "usage de passeports diplomatiques" dans l'affaire des violences du 1er mai 2018.



Son avocate, Me Jaqueline Laffont, a annoncé sur BFMTV qu'il ferait "évidemment appel de ce jugement" qu'elle considère être d'une "sévérité inouïe en totale disproportion avec les faits et avec les réquisitions du parquet". Le parquet avait en effet requis 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour celui qui a fait valoir son innocence sur la quasi-totalité des faits.