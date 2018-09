Alexandre Benalla: Ce qu'il faut retenir de sa comparution devant la commission d'enquête

Alexandre Bénalla a été entendu pendant deux heures et demie par la commission d'enquête du Sénat ce matin.



L'ancien chargé de mission n'a éludé aucune question, contrairement à ce qu'il avait laissé entendre la veille sur France Inter. Ses réponses avaient manifestement été bien préparées en amont et il s'est attaché à répondre clairement aux questions des sénateurs, même s'il a pu parfois paraitre un peu long. Au point que le président Bas a été contraint de rallonger le temps qui avait été initialement prévu..



En préambule, il a dit regretter avoir dit sur France inter que Philippe Bas était un "petit marquis". Il a voulu faire "amende honorable". "J’ai ressenti un acharnement médiatique et politique", a-t-il dit, assurant avoir "un profond respect pour le Sénat et les sénateurs".



A la question de savoir quel était son rôle auprès du président de la République, il a répondu : "Je n’ai jamais été le garde de corps d’Emmanuel Macron", expliquant sa présence permanente aux côtés du président par la volonté de ce dernier de ne pas transformer ses gardes du corps en porteurs de manteaux ou de cadeaux. D'où la nécessité d'avoir auprès de lui, en permanence, quelqu'un du cabinet pour assurer ce genre de taches.



Benalla assure par ailleurs que "la délivrance de passeports diplomatiques pour l’ensemble des personnels qui se déplacent avec le président de la République est automatique" et que "ça ne confère aucun avantage ou immunité". Il a précisé ne plus en disposer aujourd’hui.



Concernant son logement de fonction dans une annexe de l'Elysée, il a expliqué: "Je commençais à 6h30 pour finir à 23 heures, minuit, 1 heure… Je ne voyais plus ma femme, ni mon fils".



Concernant la voiture de fonction, équipée d’un gyrophare de police, qu’il avait à sa disposition, il a précisé qu'elle n'était voiture de police n’est pas une voiture de police. "Les véhicules de service de l’Elysée sont équipés d’avertisseurs spéciaux", a-t-il déclaré.



A la question qui lui a été posée : "Pourquoi un port d’armes ?", il a répondu que c'était pour sa "sécurité personnelle" car il était "exposé médiatiquement plus que l’ensemble des collaborateurs pendant la campagne", ce qui n'était pas selon lui une exception. Et de prendre l'exemple l'exemple de Michel Charasse qui bénéficiait du même privilège quand il travaillait au cabinet de François Mitterrand. Par ailleurs, il a fait état de "menaces" qu'il avait subies, mais sur lesquelles il n'a pas souhaité donner plus de détails.