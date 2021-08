A la Une . Alexandra Mussard : "La musique se partage"

Avec un premier album "I’m Still Here" écrit et composé en anglais, des chansons comme "Un peu de nous", "Le Nord", ou encore "Tu", Alexandra Mussard est de retour avec un projet d’album et un concert qui se déroulera le 08 septembre prochain à la salle Le Kerveguen à Saint-Pierre. Confessions d’une artiste qui a fait de son univers musical un parcours aussi atypique que fascinant. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 16:17





“La majeure partie des titres de mon premier album sont en anglais car mes influences sont principalement anglaises ou américaines. Je suis très à l’aise pour écrire et chanter dans cette langue que je trouve plus facile. En ce qui me concerne, écrire des textes en français demande plus de réflexion et de poésie. Cependant je ne suis pas fâchée avec ma langue, sur mon premier album j’avais déjà trois titres en français”. Alexandra Mussard est une auteure-compositrice-interprète réunionnaise multi-instrumentiste. Depuis ses 8 ans, elle se consacre à la musique et possède depuis une belle expérience musicale. Membre du groupe de gospel HARMONIA durant ses études universitaires, elle a donné une centaine de concerts dans toute la France en leur compagnie.“Cette expérience m’a permis de découvrir ce style musical qu’est le gospel et de réaliser de nombreuses scènes”.Master en ressources humaines en poche en 2005, Alexandra occupe le poste de conseillère en apprentissage pendant de longues années. Mais en 2018, c’est le déclic. Elle veut se consacrer entièrement à la musique. Elle commence à écrire et composer ses propres chansons qui vont donner naissance à son premier album I’m Still Here. En 2020, son titre "En Frères" rencontre un vif succès et intègre de nombreuses playlists radio au niveau national, notamment celle de Nouveau Talent de la radio Alouette, première radio régionale de France.“La majeure partie des titres de mon premier album sont en anglais car mes influences sont principalement anglaises ou américaines. Je suis très à l’aise pour écrire et chanter dans cette langue que je trouve plus facile. En ce qui me concerne, écrire des textes en français demande plus de réflexion et de poésie. Cependant je ne suis pas fâchée avec ma langue, sur mon premier album j’avais déjà trois titres en français”.

Artiste et maman à temps plein



“Maman de trois enfants, je conjugue ma vie familiale et ma vie professionnelle avec flexibilité car je peux le faire depuis chez moi. Durant les phases de création, je passe une grande partie de mes journées devant mon ordi à écrire et à composer mes chansons. Mes journées sont rythmées par l’écriture, la composition et la pratique des instruments. Mes textes parlent d’amour, de relation avec l’autre, du vivre-ensemble”.



"Maman de trois enfants, je conjugue ma vie familiale et ma vie professionnelle avec flexibilité car je peux le faire depuis chez moi. Durant les phases de création, je passe une grande partie de mes journées devant mon ordi à écrire et à composer mes chansons. Mes journées sont rythmées par l'écriture, la composition et la pratique des instruments. Mes textes parlent d'amour, de relation avec l'autre, du vivre-ensemble".